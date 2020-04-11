Рулетики из жареной пекинской капусты! Нечто!

Приветствую всех. Сегодня я готовлю вкусные закусочные рулетики из жаренной пекинской капусты. Такие рулетики привлекают внимание гостей, и исчезают в самом начале застолья. Готовятся просто и быстро!
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 9 листков
- Яйца — 4-5 шт.
- 60 г — муки
- Соль — щепоть
- перец черный молотый — по вкусу
- растительное масло для жарки.
Начинка:
- помидор – 2 шт.
- сыр – 150 грамм
- ветчина – 100 грамм
- зеленый лук
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- майонез — 1 ст.л.
Приготовление:
1.Итак, отрезаем от листка капусты твердую часть, и отбивным молоточком проходимся посередине листка.
2. Вливаем в емкость яйца, всыпаем соль, перец молотый, взбиваем слегка венчиком, просеиваем муку, и перемешиваем в однородную консистенцию.
3. Лист капусты, опускаем в кляр, и обжариваем на разогретом растительном масле с обеих сторон.
4. Выкладываем лист на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
5. Теперь готовим начинку. Режем мелко помидоры, и складываем в емкость, сюда же нарезаем кубиком ветчину, натираем сыр на мелкой терке, и мелко рубим зелень лука, солим и перчим по вкусу, добавляем майонез, перемешиваем, и начинка готова.
6. Выкладываем на лист небольшое количество начинки и закручиваем в рулетик. Приятного аппетита!