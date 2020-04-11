Главная » Читать:

Рулетики из жареной пекинской капусты! Нечто!

На чтение 1 мин. Опубликовано
Рулетики из жареной пекинской капусты! Нечто!

Приветствую всех. Сегодня я готовлю вкусные закусочные рулетики из жаренной пекинской капусты. Такие рулетики привлекают внимание гостей, и исчезают в самом начале застолья. Готовятся просто и быстро!

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 9 листков
  • Яйца — 4-5 шт.
  • 60 г — муки
  • Соль — щепоть
  • перец черный молотый — по вкусу
  • растительное масло для жарки.

Начинка:

  • помидор – 2 шт.
  • сыр – 150 грамм
  • ветчина – 100 грамм
  • зеленый лук
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • майонез — 1 ст.л.

Приготовление:

1.Итак, отрезаем от листка капусты твердую часть, и отбивным молоточком проходимся посередине листка.

2. Вливаем в емкость яйца, всыпаем соль, перец молотый, взбиваем слегка венчиком, просеиваем муку, и перемешиваем в однородную консистенцию.

3. Лист капусты, опускаем в кляр, и обжариваем на разогретом растительном масле с обеих сторон.

4. Выкладываем лист на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

5. Теперь готовим начинку. Режем мелко помидоры, и складываем в емкость, сюда же нарезаем кубиком ветчину, натираем сыр на мелкой терке, и мелко рубим зелень лука, солим и перчим по вкусу, добавляем майонез, перемешиваем, и начинка готова.

6. Выкладываем на лист небольшое количество начинки и закручиваем в рулетик. Приятного аппетита!

Рулетики из жареной пекинской капусты! Нечто!
Вам также может понравиться
Ароматнейший апельсиновый пирог: перед такой выпечкой просто невозможно устоять
Ароматнейший апельсиновый пирог: перед такой выпечкой просто невозможно устоять
Попробуйте и Вы эту вкуснятину! Ингредиенты: мука —
075
Наряд чистой яркости – 15 идей маникюра зимнего стиля
Наряд чистой яркости – 15 идей маникюра зимнего стиля
Выбрать хороший маникюр не просто. Точнее сказать
037
Как подобрать одежду, чтобы выглядеть на 10 кг стройнее. Наглядные советы стилиста
Как подобрать одежду, чтобы выглядеть на 10 кг стройнее. Наглядные советы стилиста
Что бы кто ни говорил, большинство девушек, даже если
026
Вкусный и простой в приготовлении бисквитный пирог
Вкусный и простой в приготовлении бисквитный пирог
Это очень универсальный рецепт бисквитного пирога
050
Тысяча и одна маникюрная идея нежности – только легкий маникюр
Тысяча и одна маникюрная идея нежности – только легкий маникюр
В нашей сегодняшней подборке почти все идеи посвящены
019
Как легко сделать новогодние "пряничные елочки"
Как легко сделать новогодние «пряничные елочки»
Пряничные елочки это тот сладкий момент, когда кулинария
015
Лимон – лечебные свойства и вред
Лимон – лечебные свойства и вред
Лимон входит в число наиболее полезных для здоровья
019
Как хранить фрукты дома – общие принципы, памятка и фото-идеи
Как хранить фрукты дома – общие принципы, памятка и фото-идеи
Как правило, когда мы приносим домой фрукты, мы делаем
014
Рулетики из жареной пекинской капусты! Нечто!
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.